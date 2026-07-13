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05.08.2026, 11:27
Пакет законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания подписан президентом
5 августа — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для лиц, находящих...
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27.07.2026, 15:15
Встреча депутатов Госдумы с Путиным прошла в Кремле в последний день работы нынешнего созыва
27 июля — Mossovetinfo.ru — В понедельник, 27 июля, в Большом Кремлёвском дворце в последний день работы Государственн...
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13.07.2026, 21:28
Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин
13 июля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин посетил форум «Всё для победы!» Общероссийского общественного движения «...