Пакет законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания подписан президентом

5 августа — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания, предусматривающих в том числе заморозку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Решение о применении этих мер будет принимать Минюст.



В список временных ограничительных мер, в частности, вошли: приостановка регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и др. Всего их четырнадцать.



Ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.



Министерство внутренних дел должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры.

