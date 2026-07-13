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Общество     05.08.2026 11:27

Пакет законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания подписан президентом

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Теги:  Путин  закон  нарушители  наказание  ограничения  релоканты 

5 августа — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания, предусматривающих в том числе заморозку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Решение о применении этих мер будет принимать Минюст.

В список временных ограничительных мер, в частности, вошли: приостановка регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и др. Всего их четырнадцать.

Ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.

Министерство внутренних дел должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры.

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Теги: 
Путин  закон  нарушители  наказание  ограничения  релоканты 

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