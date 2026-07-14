 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Происшествия     29.07.2026 09:12

ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Telegram  Телеграм  ФСБ  Дуров  обвинение  терроризм  содействие  розыск 

29 июля — Mossovetinfo.ru — Создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ. В ведомстве заявили, что администрация Telegram не удаляет каналы и боты, используемые для терактов, диверсий, массовых убийств.

ФСБ обвинила Дурова в содействии терроризму и объявила в международный розыск. В ведомстве заявили, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые «использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов».

РИА Новости сообщило, что по информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», - говорится в сообщении.

Также 29 июля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи расследует уголовные дела по фактам вовлечения подростков в терроризм и диверсии с помощью популярного чат-бота знакомств в Telegram.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Telegram  Телеграм  ФСБ  Дуров  обвинение  терроризм  содействие  розыск 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:12 Происшествия ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

15:03 Происшествия В ДТП с автобусом на юге Москвы 17 человек пострадали, 5 госпитализированы

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

15:15 Общество Встреча депутатов Госдумы с Путиным прошла в Кремле в последний день работы нынешнего созыва

12:36 Другое Как обезопасить банковские карты и онлайн-платежи – Роскачество, правила

Актуальные материалы

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

09:55 В мире Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

21:28 Общество Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин

02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков

13:08 Мнения Сказанная (Матвейчевым) глупость делает предстоящие выборы интересными - Татаринов

16:58 Общество Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru