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Происшествия
29.07.2026, 09:12
ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму
29 июля — Mossovetinfo.ru — Создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятел...
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Происшествия
28.07.2026, 15:03
В ДТП с автобусом на юге Москвы 17 человек пострадали, 5 госпитализированы
28 июля — Mossovetinfo.ru — Около 10:30 на юге Москвы на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2 автобус врезалс...
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Происшествия
14.07.2026, 09:53
ФСБ показала уничтожение при вылете из ангара 35 FPV-дронов в Подмосковье
14 июля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, планировавшийся Службой безо...