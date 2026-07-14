ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

29 июля — Mossovetinfo.ru — Создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ. В ведомстве заявили, что администрация Telegram не удаляет каналы и боты, используемые для терактов, диверсий, массовых убийств.



ФСБ обвинила Дурова в содействии терроризму и объявила в международный розыск. В ведомстве заявили, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые «использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов».



РИА Новости сообщило, что по информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.



«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», - говорится в сообщении.



Также 29 июля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи расследует уголовные дела по фактам вовлечения подростков в терроризм и диверсии с помощью популярного чат-бота знакомств в Telegram.