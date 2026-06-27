Как обезопасить банковские карты и онлайн-платежи – Роскачество, правила

27 июля — Mossovetinfo.ru — О том как обезопасить карты и онлайн-платежи рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.



«Сегодня мошенники редко взламывают сами банковские системы — они взламывают людей с помощью социальной инженерии. Поэтому безопасность — это не суперсложные шифры, а простые цифровые привычки», - приводит слова эксперта пресс-служба Роскачества.



Эксперт рекомендует придерживаться следующих базовых правил, которые уберегут ваши деньги:



Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций.



Установите в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства физически не получится. Это поможет контролировать расходы и предотвратить несанкционированные транзакции.



Игнорируйте спешку. Если звонят из «службы безопасности», «Центробанка» или «полиции» и требуют срочно спасать деньги, переводить их на «безопасный счет» или продиктовать код из СМС — вешайте трубку. Настоящий банк никогда не торопит и не просит коды. Положите трубку и сами перезвоните по номеру на обороте карты. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.



Используйте двухфакторную аутентификацию. Везде, где есть доступ к деньгам или личным данным (банки, Госуслуги, почта), должно стоять подтверждение по СМС или через пуш-уведомление. Это дополнительный уровень защиты, который усложнит мошенникам доступ к вашим аккаунтам.