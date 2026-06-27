 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Другое     27.07.2026 12:36

Как обезопасить банковские карты и онлайн-платежи – Роскачество, правила

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  безопасность  банковские карты  онлайн-платежи  Роскачество  эксперт  moscow.help  цифровые привычки 

27 июля — Mossovetinfo.ru — О том как обезопасить карты и онлайн-платежи рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Сегодня мошенники редко взламывают сами банковские системы — они взламывают людей с помощью социальной инженерии. Поэтому безопасность — это не суперсложные шифры, а простые цифровые привычки», - приводит слова эксперта пресс-служба Роскачества.

Эксперт рекомендует придерживаться следующих базовых правил, которые уберегут ваши деньги:

Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций.

Установите в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства физически не получится. Это поможет контролировать расходы и предотвратить несанкционированные транзакции.

Игнорируйте спешку. Если звонят из «службы безопасности», «Центробанка» или «полиции» и требуют срочно спасать деньги, переводить их на «безопасный счет» или продиктовать код из СМС — вешайте трубку. Настоящий банк никогда не торопит и не просит коды. Положите трубку и сами перезвоните по номеру на обороте карты. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Используйте двухфакторную аутентификацию. Везде, где есть доступ к деньгам или личным данным (банки, Госуслуги, почта), должно стоять подтверждение по СМС или через пуш-уведомление. Это дополнительный уровень защиты, который усложнит мошенникам доступ к вашим аккаунтам.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
безопасность  банковские карты  онлайн-платежи  Роскачество  эксперт  moscow.help  цифровые привычки 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:36 Другое Как обезопасить банковские карты и онлайн-платежи – Роскачество, правила

12:13 Город (Москва и область) Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд

19:52 В России Путин: наши ВМС способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач

16:47 Власть Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%

10:00 В мире Лавров и Рубио на встрече обсудили конфликт на Украине и другие вопросы – МИД РФ

Актуальные материалы

09:55 В мире Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

21:28 Общество Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин

02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков

13:08 Мнения Сказанная (Матвейчевым) глупость делает предстоящие выборы интересными - Татаринов

16:58 Общество Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией

09:52 Мнения В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru