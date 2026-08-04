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14.08.2026, 13:06
Тоннель эскалатора начали строить на станции «Достоевская» метро Москвы
14 августа — Mossovetinfo.ru — Началось строительство эскалаторного тоннеля на будущей станции Кольцевой линии сто...
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Город (Москва и область)
07.08.2026, 12:28
В Москва-Сити ФСБ и МВД пресекли деятельность 9 мошеннических криптообменников
7 августа — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД Росс...
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Город (Москва и область)
04.08.2026, 09:36
5 человек погибли 10 пострадали после атаки беспилотников в Московской области – губернатор
4 августа — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих официальных информационных кан...