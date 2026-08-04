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Город (Москва и область)     14.08.2026 13:06

Тоннель эскалатора начали строить на станции «Достоевская» метро Москвы

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Теги:  Достоевская кольцевая  метро  тоннель  эскалатор  строительство 

14 августа — Mossovetinfo.ru — Началось строительство эскалаторного тоннеля на будущей станции Кольцевой линии столичного метрополитена «Достоевская», его длина превысит 92 метра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приступили к важному этапу строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро - созданию наклонного хода. Это эскалаторный тоннель, соединяющий подземную станцию с вестибюлем. Специалисты работают в сложных гидрогеологических условиях, поэтому применяют технологию замораживания грунта. Длина проходки эскалаторного тоннеля превысит 92 метра», - написал Собянин в своем информационном канале.

«Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии за более чем 70 лет», - подчеркнул Собянин. С ее открытием улучшится транспортная доступность 200 тысяч жителей сразу трех районов Москвы - Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Также до 20% разгрузятся станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

Станция расположится вдоль Суворовской площади, рядом с улицами Самотечной и Дурова, а также Екатерининским парком.

Станцию метро «Достоевская» – кольцевая в Москве планируют открыть в 2030 году.

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Карта места

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Теги: 
Достоевская кольцевая  метро  тоннель  эскалатор  строительство 

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