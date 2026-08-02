ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА

8 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря 397 украинских БПЛА, - сообщили в Минобороны России.



В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря, - отмечается в сообщении МО.



Также МО РФ в субботу сообщает, что Вооруженные силы России поразили в Киеве склад горюче-смазочных материалов в Киеве, обеспечивающий ВСУ нефтепродуктами со станции «Новоград-Волынский», и предприятие компании «Файер пойнт», производящее комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго», на объекте также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.