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В России     08.08.2026 08:39

ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА

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Теги:  ПВО  Минобороны  Россия  Украина  СВО  беспилотники  БПЛА  самолетного типа  Киев  ГСМ  Фламинго  ракеты 

8 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря 397 украинских БПЛА, - сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря, - отмечается в сообщении МО.

Также МО РФ в субботу сообщает, что Вооруженные силы России поразили в Киеве склад горюче-смазочных материалов в Киеве, обеспечивающий ВСУ нефтепродуктами со станции «Новоград-Волынский», и предприятие компании «Файер пойнт», производящее комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго», на объекте также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.

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Карта места

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Теги: 
ПВО  Минобороны  Россия  Украина  СВО  беспилотники  БПЛА  самолетного типа  Киев  ГСМ  Фламинго  ракеты 

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