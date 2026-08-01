7 августа — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов, пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества, выводя средства за рубеж с использованием криптовалюты, - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В г. Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Потерпевшие постоянно находились на связи с колл-центром, выполняли пошаговые инструкции и не осознавали характер своих действий.

В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов», - отмечается в сообщении.

Также задержаны пособники украинских колл-центров возрастом от 18 до 25 лет, которые, выполняя функции курьеров, получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск потерпевших для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба.

Суточный оборот нелегальных криптообменников в Москва-Сити доходил до 1-2 миллионов долларов в сутки, рассказал один из задержанных криптовалютчиков на видео, распространенном ЦОС ФСБ России.