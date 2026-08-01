 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Город (Москва и область)     07.08.2026 12:28

В Москва-Сити ФСБ и МВД пресекли деятельность 9 мошеннических криптообменников

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва-Сити  криптообменники  мошенники  Украина  ФСБ  МВД 

7 августа — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов, пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества, выводя средства за рубеж с использованием криптовалюты, - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В г. Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Потерпевшие постоянно находились на связи с колл-центром, выполняли пошаговые инструкции и не осознавали характер своих действий.

В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов», - отмечается в сообщении.

Также задержаны пособники украинских колл-центров возрастом от 18 до 25 лет, которые, выполняя функции курьеров, получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск потерпевших для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба.

 Суточный оборот нелегальных криптообменников в Москва-Сити доходил до 1-2 миллионов долларов в сутки, рассказал один из задержанных криптовалютчиков на видео, распространенном ЦОС ФСБ России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва-Сити  криптообменники  мошенники  Украина  ФСБ  МВД 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:39 В России ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА

12:46 В России Более 200 000 беспилотников ВСУ с начала спецоперации сбили ВС РФ - Минобороны

12:28 Город (Москва и область) В Москва-Сити ФСБ и МВД пресекли деятельность 9 мошеннических криптообменников

11:27 Общество Пакет законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания подписан президентом

14:13 В мире В Пентагоне просят солдат предлагать «креативные и нестандартные» идеи для наказания Ирана

Актуальные материалы

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

09:12 Происшествия ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

12:13 Город (Москва и область) Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд

09:55 В мире Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

21:28 Общество Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru