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В России     10.08.2026 09:34

В Татарстане объявили траур после атаки БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО

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Теги:  СВО  Украина  ПВО  БПЛА  Татарстан  траур 

10 августа — Mossovetinfo.ru — В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, сообщила пресс-служба главы республики.

«Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», — говорится в сообщении.

О количестве погибших на момент подготовки этого материала власти не сообщили.

ОБНОВЛЕНО (9:50 мск):

12 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ И 39 ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ БПЛА НА НИЖНЕКАМСК

 - ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ ТАТАРСТАНА


Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

БПЛА сбили, уничтожили над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан, а также Республикой Крым.

В течении минувшей ночи Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» сообщил об уничтожении не менее 18 беспилотников, направлявшихся к столице.

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Теги: 
СВО  Украина  ПВО  БПЛА  Татарстан  траур 

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