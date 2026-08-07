В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск

12 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ И 39 ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ БПЛА НА НИЖНЕКАМСК

10 августа — Mossovetinfo.ru —, сообщила пресс-служба главы республики.«Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», — говорится в сообщении.ОБНОВЛЕНО (9:50 мск):- ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ ТАТАРСТАНА

ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами

не менее 18 беспилотников, направлявшихся к столице

Дежурные силы, сообщили в Минобороны.БПЛА сбили, уничтожили над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан, а также Республикой Крым.В течении минувшей ночи Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» сообщил об уничтожении