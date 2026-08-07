Другие материалы
-
В России
10.08.2026, 09:34
В Татарстане объявили траур после атаки БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО
10 августа — Mossovetinfo.ru — В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнек...
-
В России
08.08.2026, 08:39
ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА
8 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ и акваторие...
-
В России
07.08.2026, 12:46
Более 200 000 беспилотников ВСУ с начала спецоперации сбили ВС РФ - Минобороны
7 августа — Mossovetinfo.ru — Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили более 200 т...