 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Происшествия     28.07.2026 15:03

В ДТП с автобусом на юге Москвы 17 человек пострадали, 5 госпитализированы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  автобус  ДТП  пострадавшие 

28 июля — Mossovetinfo.ru — Около 10:30 на юге Москвы на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2 автобус врезался в дерево. В результате пострадали 17 человек, в том числе 2 детей, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Первоначально в оперативных службах уточняли, что 10 человек находятся в ГКБ имени С. С. Юдина, из них 2 детей и еще 7 человек осматривают медики скорой помощи.

Позднее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что по предварительной информации, причиной ДТП с участием автобуса м19, врезавшегося в дерево на ул. Академика Миллионщикова, могло стать ухудшение здоровья водителя.

Также агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили что утром 28 июля городской автобус м19 врезался в дерево на ул. Академика Миллионщикова. После аварии пять пассажиров были доставлены в медучреждения. Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

Фото: АГН "Москва"

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  автобус  ДТП  пострадавшие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:03 Происшествия В ДТП с автобусом на юге Москвы 17 человек пострадали, 5 госпитализированы

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

15:15 Общество Встреча депутатов Госдумы с Путиным прошла в Кремле в последний день работы нынешнего созыва

12:36 Другое Как обезопасить банковские карты и онлайн-платежи – Роскачество, правила

12:13 Город (Москва и область) Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд

Актуальные материалы

09:55 В мире Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

21:28 Общество Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин

02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков

13:08 Мнения Сказанная (Матвейчевым) глупость делает предстоящие выборы интересными - Татаринов

16:58 Общество Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией

09:52 Мнения В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru