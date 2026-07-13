В ДТП с автобусом на юге Москвы 17 человек пострадали, 5 госпитализированы

28 июля — Mossovetinfo.ru — Около 10:30 на юге Москвы на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2 автобус врезался в дерево. В результате пострадали 17 человек, в том числе 2 детей, сообщили ТАСС в оперативных службах.



Первоначально в оперативных службах уточняли, что 10 человек находятся в ГКБ имени С. С. Юдина, из них 2 детей и еще 7 человек осматривают медики скорой помощи.



Позднее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что по предварительной информации, причиной ДТП с участием автобуса м19, врезавшегося в дерево на ул. Академика Миллионщикова, могло стать ухудшение здоровья водителя.



Также агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили что утром 28 июля городской автобус м19 врезался в дерево на ул. Академика Миллионщикова. После аварии пять пассажиров были доставлены в медучреждения. Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.



Фото: АГН "Москва"