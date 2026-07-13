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28.07.2026, 15:03
В ДТП с автобусом на юге Москвы 17 человек пострадали, 5 госпитализированы
28 июля — Mossovetinfo.ru — Около 10:30 на юге Москвы на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2 автобус врезалс...
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Происшествия
14.07.2026, 09:53
ФСБ показала уничтожение при вылете из ангара 35 FPV-дронов в Подмосковье
14 июля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, планировавшийся Службой безо...
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Происшествия
13.07.2026, 07:47
Три погибших и три пострадавших в поселке под Истрой после падения БПЛА - губернатор
13 июля — Mossovetinfo.ru — В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще ...