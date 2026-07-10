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Происшествия     14.07.2026 09:53

ФСБ показала уничтожение при вылете из ангара 35 FPV-дронов в Подмосковье

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Теги:  ФСБ  теракт  предотвращение  Подмосковье  ВПК  FPV-дрон  Киев  СВО 

14 июля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины на территории стратегического предприятия в Подмосковье путем запуска из рядом расположенного арендованного ангара 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ показала уничтожение при вылете из ангара FPV-дронов, которыми Киев хотел атаковать предприятие ВПК в Подмосковье. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как исполнитель теракта в ангаре разложил дроны на полу в два ряда, запустил их, но они начали возвращаться обратно и взрываться прямо в ангаре.

«В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путeм», – сообщили в ЦОС.

После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ.

В спецслужбе пояснили, что вражескую атаку удалось предотвратить благодаря полученной развединформации о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств.

Также в ЦОС пояснили, что установлено, что первичная настройка и сборка дронов перед отправкой в Россию проводилась в Киеве.

Накануне ФСБ России сообщила, что предотвращены террористические акты на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России.
Так, в результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», - сообщили в ФСБ накануне.

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Теги: 
ФСБ  теракт  предотвращение  Подмосковье  ВПК  FPV-дрон  Киев  СВО 

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