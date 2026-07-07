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В России     16.07.2026 15:18

Сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play

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Теги:  VK  Google Play  удаление  Макс  сервисы  ВКонтакте  Одноклассники  Дзен  VK Видео  VK Музыка  Mail 

16 июля — Mossovetinfo.ru — Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play, заявила пресс-служба VK.

«Все приложения холдинга VK, включая «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня, в четверг, компания сообщила, что приложения VK, мессенджер «Макс» и ряд сервисов Mail.ru попали из Google Play. Ранее VK и «Макс» были удалены из App Store.

Также в компании напомнили, что приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.

Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK.

В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».

Котировки МКПАО «ВК» на Мосбирже ускорили снижение после того, как Google удалил из своего магазина приложения VK, мессенджер «Макс» и другие сервисы. На минимуме падение достигло 9%.

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Теги: 
VK  Google Play  удаление  Макс  сервисы  ВКонтакте  Одноклассники  Дзен  VK Видео  VK Музыка  Mail 

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