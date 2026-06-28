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Мнения     21.07.2026 15:19

Ситуация с Wildberries после атаки ВСУ непростая - Песков

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Теги:  Wildberries  склады  удары  ВСУ  ООН  СВО  Песков  Кремль  правительство России 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Ситуация у Wildberries, а также у представителей малого и среднего бизнеса после атаки ВСУ на склады компании непростая, но кабмин занимается этим вопросом, сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которая понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Правительство на связи с компанией, более конкретного сказать по этой теме ничего нельзя, - сказал Песков.

«Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», - подчеркнул представитель Кремля.
Удары ВСУ по складам Wildberries на территории РФ могут представлять собой военное преступление, необходимо провести расследование, заявили в Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН).

«Мы призываем к расследованию всех нападений… в которых были убиты или ранены мирные граждане, чтобы виновные в них были выявлены и привлечены к ответственности», - сказал на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ ООН Тамин Аль-Китан.

Отвечая на вопрос, являются ли удары ВСУ по складам нарушением международного права, он подчеркнул, что «любые намеренные удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями, согласно международному гуманитарному праву».

18 июля глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали, 23 человека пострадали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.

Также 18 июля украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Теги: 
Wildberries  склады  удары  ВСУ  ООН  СВО  Песков  Кремль  правительство России 

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