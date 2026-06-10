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Происшествия
16.06.2026, 08:42
Одним из дронов повреждён объект МНПЗ - Собянин
16 июня — Mossovetinfo.ru — "В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним и...
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Город (Москва и область)
12.06.2026, 08:56
Атака 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена утром 12 июня - Собянин
12 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 12 июня в своих аккаунтах в мессенджерах сообщал об уничто...
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Происшествия
10.06.2026, 17:56
В Москве осуждены лица за незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов
10 июня — Mossovetinfo.ru — Тимирязевский районный суд г. Москвы признал виновными граждан Сулейманова Г.Р., 1970 г.р., и ...