Одним из дронов повреждён объект МНПЗ - Собянин

16 июня — Mossovetinfo.ru — "В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов повреждён объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия". сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».



Ранее утром с 5:45 мск мэр сообщил о ликвидации уже 60 БПЛА, летевших на столицу.



В сообщениях отмечается, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.



В аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).



Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.