18 июля — Mossovetinfo.ru — В результате атаки БПЛА на Московской область ночью 18 июля по уточненным данным пострада...

16 июля — Mossovetinfo.ru — Доля креативного сектора в экономике Москвы выросла почти в два раза за семь лет, с 2019 год...