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Город (Москва и область)
18.07.2026, 14:32
1892 дрона летели в сторону Москвы за прошедшую неделю, — Собянин
18 июля — Mossovetinfo.ru — 1892 беспилотника за минувшую неделю летели в направлении Московского региона, большая час...
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Город (Москва и область)
18.07.2026, 08:24
25 человек пострадали от атак БПЛА в Подмосковье ночью 18 июля - губернатор
18 июля — Mossovetinfo.ru — В результате атаки БПЛА на Московской область ночью 18 июля по уточненным данным пострада...
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Город (Москва и область)
16.07.2026, 15:47
Доля креативного сектора в экономике Москвы увеличилась вдвое почти за семь лет - Собянин
16 июля — Mossovetinfo.ru — Доля креативного сектора в экономике Москвы выросла почти в два раза за семь лет, с 2019 год...