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Город (Москва и область)     18.07.2026 14:32

1892 дрона летели в сторону Москвы за прошедшую неделю, — Собянин

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Теги:  Москва  Московская область  Собянин  видеографика  БПЛА  беспилотники  СВО 

18 июля — Mossovetinfo.ru — 1892 беспилотника за минувшую неделю летели в направлении Московского региона, большая часть нейтрализована силами ПВО, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - сообщил Собянин в субботу в своих официальных публичных каналах.

Напомним, что сегодня утром мэр Москвы сообщил, что с 20.30 (вечера пятницы – ред.) в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.

графика – каналы С.Собянина

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Теги: 
Москва  Московская область  Собянин  видеографика  БПЛА  беспилотники  СВО 

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