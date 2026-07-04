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В мире     15.07.2026 18:08

Войска «коалиции желающих» на Украине будут законной военной целью – МИД РФ

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Теги:  Украина  СВО  коалиция желающих  войска  интервенция  угрозы  безопасность  военная цель  МИД 

15 июля — Mossovetinfo.ru — Размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, Россия будет рассматривать их как законные военные цели. Об этом., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции о планах по развертыванию таких сил.

«В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой «коалиции желающих». Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», - сказала Захарова на брифинге.

Также Захарова назвала символичным проведение саммита «коалиции желающих» около могилы Наполеона,, который 200 лет назад так же «сколотил коалицию желающих» для захвата России, но в итоге позорно проиграл войну.

«Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» - им стал исторический военный комплекс Парижа - Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт, который 200 лет назад сколотил коалицию европейских желающих для захвата России, но в итоге позорно проиграл ту войну», - сказала Захарова.

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Теги: 
Украина  СВО  коалиция желающих  войска  интервенция  угрозы  безопасность  военная цель  МИД 

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