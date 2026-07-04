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В мире
15.07.2026, 18:08
Войска «коалиции желающих» на Украине будут законной военной целью – МИД РФ
15 июля — Mossovetinfo.ru — Размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, Россия будет рассматривать...
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В мире
05.07.2026, 02:35
Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков
5 июля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин лично в телефонном разговоре поздравил президента США Дональ...
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В мире
04.07.2026, 09:59
Лавров напомнил о взаимодействии России и США на критических этапах истории
4 июля — Mossovetinfo.ru — С 250-летием независимости США поздравил американский народ Министр иностранных дел Росси...