 
Актуальные темы: переговоры
29.04.2026

Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Трамп  разговор  мнения  Россия  США  Украина  Иран  перемирие 

29 апреля— Mossovetinfo.ru — «Состоялся очередной телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов. Общение Президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым», - сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его комментарий по итогам телефонного разговора также размещен на сайте Кремля.

«Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки Президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон»«, - сообщил Ушаков. Также «Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен её вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями».

Ушаков сообщил, что «из вопросов международной повестки дня основное внимание Президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе».

«Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», - отмечено в комментарии Ушакова.

Путин и Трамп изложили свои позиции по вопросу урегулирования кризиса, наземной операции, разногласий вокруг иранской ядерной программы.

«Что касается украинского урегулирования, американский Президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать. Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом. Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка.
По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника. Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам – чуть более пятисот», - также сообщил Ушаков.

В комментарии отмечено, что «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведёт линию на затягивание конфликта.
Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории.
Наш Президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты».

«Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной», - сказал Путин.

Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявлявшееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

«Президенты тепло простились и пожелали друг другу всего самого доброго», - также сообщил помощник президента.

После состоявшегося с Путиным телефонного разговора Трамп в интервью CNN. сказал, что конфликты вокруг Ирана и Украины могут завершиться «в одни и те же сроки».
«Какая война закончится первой? Возможно, они (завершатся - ред.) в одни и те же сроки. Я думаю, что Украина с военной точки зрения побеждена», - сказал американский лидер Телеканал полагает, что он оговорился и имел в виду Иран.
Ранее он заявил, что поговорил с президентом России «немного об Иране», но в основном речь шла «про Украину». «Я думаю, мы добьемся решения относительно быстро. Мы хотели бы видеть хорошее решение», - сказал Трамп.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Теги: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru