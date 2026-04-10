15.04.2026 07:38

Визит Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года — Лавров

Теги:  Путин  Си Цзиньпин  Россия  Китай  КНР  визит  Лавров. МИД РФ 

5 апреля — Mossovetinfo.ru — Визит президента России Владимира Путина в КНР состоится в первой половине текущего года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай, передает ТАСС.

Глава МИД РФ обратил внимание, что в рамках гуманитарного сотрудничества в январе 2026 года лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «дали старт уже четырнадцатому по счету перекрестному году, сейчас это перекрестный год образования». «И в рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить в том числе и этому направлению, сфере образования, особое внимание при подготовке повестки дня саммита», - указал Лавров.

Также Лавров отметил, что программа визита Путина в Китай, которая будет сопровождать процедуру продления договора (о добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНР - ТАСС) согласовывается и он не может на эту тему сейчас распространяться, пока программа окончательно не одобрена.

На этой неделе в Пекине побывали несколько мировых лидеров. Президент Си Цзиньпин посетовал на то, что, по его словам, международный порядок приходит в «упадок». Он встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом, наследным принцем Абу-Даби Халедом и президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Си также провел в Пекине переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

