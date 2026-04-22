Происшествия     24.04.2026 09:14

Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

24 апреля — Mossovetinfo.ru — О предотвращении теракта украинских спецслужб против руководителей Роскомнадзора и задержании 18 апреля 2026 года 7 подозреваемых готовившихся взорвать автомобиль чиновников сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается что предполагаемый главарь группы уничтожен при оказании вооруженного сопротивления.

В результате проведенных мероприятий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины которые посредством мессенджера Telegram, участвовали в подготовке преступления.

«Главарь террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

Задержанная за подготовку теракта признала, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников государственных органов власти, в том числе главы Роскомнадзора, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Также в указанном  видеоролике другие задержанные  сообщили о своем участии в деятельности группы, готовивший теракт.

Украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия РКН по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений, - отметили в ФСБ.

Накануне, 23 апреля, президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства в ходе которого отдельно был затронут вопрос функционирования жизненно обеспечивающих сервисов при ограничениях работы мобильного интернета в крупных городах в связи с атаками беспилотников.

Президент отметил, что перебои в работе интернета в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз «и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России».

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001