Происшествия     28.05.2026 20:22

Арестован по делу о взятке директор департамента Минтранса РФ Васильченко

28 мая — Mossovetinfo.ru — По обвинению в получении особо крупной взятки Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Александра Васильченко, - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Напомним, что 7 июля 2025 года со своего поста был уволен министр транспорта Российской Федерации Роман Владимирович Старовойт, который возглавлял Минтранс с 14 мая 2024 года. До этого Старовойт с сентября 2019 года по май 2024 года был губернатором Курской области. 7 июля в Одинцовском городском округе в личном автомобиле было обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением.

