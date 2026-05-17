22.05.2026 16:00

Задержан житель Подмосковья оправдывающий терроризм - УФСБ

Теги:  терроризм  оправдание  ФСБ  УФСБ  УФСБ России по городу Москве и Московской области  задержание 

22 мая — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Московской области задержан гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, причастный к публичному оправданию терроризма, а именно деятельности украинского террористического воинского формирования, - сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, используя мессенджер «Телеграм», разместил публикацию, в которой высказал одобрение действиям указанной организации. В ходе следственных действий по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, которые применялись фигурантом для осуществления противоправной деятельности.

Согласно заключению специалиста, выявленная публикация содержит оправдание терроризма», - отмечается в сообщении.

На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом по г. Серпухов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальный срок лишения свободы по инкриминируемой статье составляет 7 лет.

Напомним, сегодня Минобрнауки ЛНП, комментируя удару по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, подчеркнуло, что атака является бесчеловечным преступлением, которому не может быть оправданий. Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ВСУ при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, число пострадавших увеличилось до 39.

Фото: скрин с видеоматериала, распространенного пресс-службой УФСБ России по городу Москве и Московской области о задержании в Подмосковье лица, оправдывающего терроризм.


