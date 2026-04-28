Три человека погибли в Подмосковье при атаке дронов ВСУ - губернатор

17 мая — Mossovetinfo.ru — Начиная с 3 часов утра силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих аккаунтах в мессенджерах сообщил, что известно на данный момент.



— Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы.



— Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет.



— В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал.



— В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь.



— Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет.



Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.



На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле.



Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем.



Фото из соцсетей Воробьева