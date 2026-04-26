13.05.2026 05:45

Крупный пожар произошел у Измайловского кремля в Москве

Теги:  Москва  пожар  Измайлово  Вернисажная  МЧС  Бункер Сталина 

13 мая — Mossovetinfo.ru — Крупны пожар произошёл ночью на востоке Москвы на ул. Вернисажная у Измайловского кремля в металлокаркасном здании, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Принятыми мерами пожар на востоке Москвы ликвидирова, – отметили в пресс-службе.

Площадь пожара составляла около 3 тыс. кв. м. Из горящего здания спасены пять человек. К тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов.

Предварительно возгорание возникло в зоне культурно-развлекательного комплекса Измайловский кремль около полуночи в помещении, где проводятся квесты. Посетители, почувствовав запах дыма, поспешили покинуть здание.

Ряд источников сообщают, что пожар перешел и на подземные пространства, где также располагались ряд помещений для квестов, в том числе помещения «Бункер Сталина».

Рядом в 1998-2007 годах был воссоздан как культурно-развлекательный центр Измайловский кремль, состоящий из деревянных зданий стилизованных под средневековое русское зодчество

