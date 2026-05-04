12.05.2026 08:41

27 украинских БПЛА перехвачены и уничтожены ПВО – Минобороны РФ

12 мая — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи, в период с 0.00 до 7.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, - сообщило Минобороны РФ..

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально.
Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.

Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин вечером 9 мая отвечая в Кремле на вопросы представителей средств массовой информации.

