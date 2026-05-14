На стартовой площадке взорвалась ракета New Glenn основателя Amazon Безоса

29 мая - — Mossovetinfo.ru — На стартовой площадке во Флориде во время испытаний взорвалась ракета New Glenn компании Blue Origin без экипажа на борту. Это стало серьёзным ударом для космического проекта Джеффа Безоса, который стремится сократить отставание от SpaceX Илона Маска, готовящейся к выходу на IPO, сообщает Рейтер.



Ракета New Glenn компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса стоимостью 4 млрд долларов взорвалась прямо на стартовой площадке во время предполетного испытания и планового прожига двигателей во Флориде. Причины взрыва пока неизвестны. После запуска двигателей New Glenn произошла мощная детонация и над космодромом поднялся огромный огненный гриб.



В Blue Origin заявили, что ракета столкнулась с «аномалией».



Компания, принадлежащая Безосу, сообщает, что весь персонал в безопасности, проводится расследование

Компания Blue Origin тестировала тяжёлую двухступенчатую ракету, на которой предполагалось выводить на орбиту интернет-спутники для сети Leo компании Amazon, конкурирующей со Starlink. В Amazon заявили, что спутников на ракете в момент взрыва еще не было.



Безос пытается догнать космическую империю Илона Маска и SpaceX, ракету разрабатывали с 2012 года затратив $2,5 млрд.

Илон Маск отреагировал на аварию: «очень неудачно. Ракеты — это трудно».



Взрыв стал очередным препятствием на пути к реализации проекта New Glenn, который должен был сыграть ключевую роль в доставке лунных посадочных модулей и грузов в рамках программы NASA по исследованию Луны «Артемида».



Это произошло всего через два дня после того, как NASA заключило с Blue Origin контракт на сумму 188 миллионов долларов на высадку луноходов на поверхность Луны, и менее чем через неделю после того, как компания SpaceX, опередившая конкурентов на годы в разработке, провела в целом успешное испытание своей ракеты Starship нового поколения, отмечает Рейтер.



Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство будет сотрудничать с Blue Origin в расследовании инцидента.