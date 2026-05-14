 
Актуальные темы: переговоры
Другое     29.05.2026 10:06

На стартовой площадке взорвалась ракета New Glenn основателя Amazon Безоса

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Безос  Amazon  ракета  New Glenn  взрыв  спутники  Маск  Starlink  NASA 

29 мая - — Mossovetinfo.ru — На стартовой площадке во Флориде во время испытаний взорвалась ракета New Glenn компании Blue Origin без экипажа на борту. Это стало серьёзным ударом для космического проекта Джеффа Безоса, который стремится сократить отставание от SpaceX Илона Маска, готовящейся к выходу на IPO, сообщает Рейтер.

Ракета New Glenn компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса стоимостью 4 млрд долларов взорвалась прямо на стартовой площадке во время предполетного испытания и планового прожига двигателей во Флориде. Причины взрыва пока неизвестны. После запуска двигателей New Glenn произошла мощная детонация и над космодромом поднялся огромный огненный гриб.

В Blue Origin заявили, что ракета столкнулась с «аномалией».

Компания, принадлежащая Безосу, сообщает, что весь персонал в безопасности, проводится расследование
Компания Blue Origin тестировала тяжёлую двухступенчатую ракету, на которой предполагалось выводить на орбиту интернет-спутники для сети Leo компании Amazon, конкурирующей со Starlink. В Amazon заявили, что спутников на ракете в момент взрыва еще не было.

Безос пытается догнать космическую империю Илона Маска и SpaceX, ракету разрабатывали с 2012 года затратив $2,5 млрд.
Илон Маск отреагировал на аварию: «очень неудачно. Ракеты — это трудно».

Взрыв стал очередным препятствием на пути к реализации проекта New Glenn, который должен был сыграть ключевую роль в доставке лунных посадочных модулей и грузов в рамках программы NASA по исследованию Луны «Артемида».

Это произошло всего через два дня после того, как NASA заключило с Blue Origin контракт на сумму 188 миллионов долларов на высадку луноходов на поверхность Луны, и менее чем через неделю после того, как компания SpaceX, опередившая конкурентов на годы в разработке, провела в целом успешное испытание своей ракеты Starship нового поколения, отмечает Рейтер.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство будет сотрудничать с Blue Origin в расследовании инцидента.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Безос  Amazon  ракета  New Glenn  взрыв  спутники  Маск  Starlink  NASA 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:06 Другое На стартовой площадке взорвалась ракета New Glenn основателя Amazon Безоса

20:22 Происшествия Арестован по делу о взятке директор департамента Минтранса РФ Васильченко

12:59 Город (Москва и область) Запретить криптомайнинг в Москве и области рекомендует Минэнерго

09:22 В мире Об угрозах безопасности при использовании зарубежных нейросетевых моделей заявил директор ФСБ

14:01 Город (Москва и область) Московский омбудсмен Потяева покидает свою должность

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru