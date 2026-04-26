Происшествия     28.04.2026 14:37

7 человек погибли, 13 пострадали на пожаре на севере Москвы

Теги:  пожар  2-й Амбулаторный проезд  погибшие  уголовное дело 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — 7 человек погибли, 13 пострадали на пожаре на севере Москвы в строящемся жилом доме по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14., сообщают оперативные службы и правоохранительные органы.

Пожар на площади 1,4 тыс. кв. метров на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка ликвидировали.

Несмотря на полную ликвидацию возгорания, на месте продолжают работать пожарные: они разбирают сгоревшие конструкции и проверяют все помещения здания.

Все силы были брошены на эвакуацию и спасение людей, отметили в МЧС. По периметру здания были установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в строящемся доме во 2-м Амбулаторном проезде.

x

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  2-й Амбулаторный проезд  погибшие  уголовное дело 

14:37 Происшествия 7 человек погибли, 13 пострадали на пожаре на севере Москвы

