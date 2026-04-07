Игорь Чайка возглавил Россотрудничество

27 апреля — Mossovetinfo.ru — Игорь Чайка в соответствии с указом президента России Владимира Путина возглавил Россотрудничество. Также отдельным указом Путин освободил Евгения Примакова от должности главы Россотрудничества.



До этого назначения Чайка с 10 марта 2025 года был заместителем руководителя ведомства.



Евгений Примаков 25 июня 2020 года указом президента России был назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Также он член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, коллегии МИД РФ, президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).