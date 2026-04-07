 
Актуальные темы: переговоры
Власть     27.04.2026 15:09

Игорь Чайка возглавил Россотрудничество

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россотрудничество  Путин  указ  назначение  отставка  Чайка  Примаков 

27 апреля — Mossovetinfo.ru — Игорь Чайка в соответствии с указом президента России Владимира Путина возглавил Россотрудничество. Также отдельным указом Путин освободил Евгения Примакова от должности главы Россотрудничества.

До этого назначения Чайка с 10 марта 2025 года был заместителем руководителя ведомства.

Евгений Примаков 25 июня 2020 года указом президента России был назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Также он член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, коллегии МИД РФ, президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россотрудничество  Путин  указ  назначение  отставка  Чайка  Примаков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:09 Власть Игорь Чайка возглавил Россотрудничество

08:07 Город (Москва и область) По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня

10:17 Мнения Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации - Миронов

09:57 Происшествия Силы ПВО за ночь на 26 апреля сбили 203 БПЛА ВСУ над 16 регионами России и Чёрным морем

09:35 Происшествия Стрельба произошла в отеле на ужине Трампа с Ассоциацией корреспондентов

Актуальные материалы

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru