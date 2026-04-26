Об открытом письме Зеленского Путину - факты и мнения

5 июня — Mossovetinfo.ru — В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Следует отметить, что в письме Зеленский еще раз подчеркнул, что его поездка в российскую столицу невозможна.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел открытое письмо Зеленского к президенту РФ и отметил, что главе российского государства о письме будет доложено позже и что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.



К времени написания данного материала официальных комментариев Кремля, представителей президента, МИД на письмо Зеленского не последовало.

Сегодня, в пятницу 5 июня, президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и проведет переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.



В четверг на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира затронул ряд вопросов урегулирования конфликта по Украине, в том числе заявил, что предложения президента США Дональда Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей.



«Думаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине. Да, он сам уже тоже публично высказывался. Он сказал, что не ожидал, что это будет так сложно. Да, действительно, со стороны, может быть, некоторые вещи кажутся не такими уж сложными, а когда туда влезаешь, погружаешься в проблему, оказывается, что неизвестных составляющих не так уж и мало, и они имеют значение», - сказал Путин.



Также Владимир Путин рассказал, что мог бы сказать Владимиру Зеленскому в случае завершения конфликта на Украине.



«Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта. Как минимум, можно и нужно было бы сказать: «Слава богу, что все закончилось», - отметил Путин



Говоря о возможном мирном соглашении с Украиной, российский президент отметил, что подписать его можно только с легитимными представителями Киева. «Подписывать мы можем только с теми людьми, которые безусловно являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Председатель Верховной Рады, может быть, может быть сам Зеленский», - сказал он.



«Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. Мы найдем, найдем способ», - отметил Путин.



Около полуночи по Московскому времени (вечер четверга в Вашингтоне – ред.) президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме прокомментировал открытое письмо Зеленского Путину и заявил, что поддержал бы возможную встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.



«Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует покончить с этим», - сказал Трамп.



Трамп также заявил, что ждет от Украины и России взаимных компромиссов для урегулирования конфликта.



«Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия ... Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают», - сказал президент США. При этом он подчеркнул, что без его помощи Украина уже проиграла бы.



«Украина не продержалась бы один или два дня без оборудования, которое я им предоставил», – подчеркнул президент США.



В то же время, в четверг, палата представителей США, 226 голосами против 195, поддержала санкции против России и помощь Украине, нанеся очередной удар по Трампу, сообщает Reuters . Агентство отмечает, что «это очередной признак того, что некоторые республиканцы готовы бросить вызов партийным лидерам и выступить против президента Дональда Трампа». Закон о поддержке Украины был вынесен на голосование после нескольких месяцев проволочек. Несколько республиканцев присоединились к демократам и подписали петицию об исключении, чтобы ускорить голосование.



Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что критики дипломатического, переговорного подхода »никогда не поддерживали мирные инициативы администрации, теперь возмущены тем, что на столе появилось мирное соглашение». Она подчеркнула, что продолжение финансирования Украины без четкой стратегии завершения конфликта не является решением проблемы.



ТАСС 5 июня сообщило о мнении про письмо Зелинского, которое в своем телеграм-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.



«Письмо Зеленского Путину - это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов», - написал Дубинский.



Он также добавил, что, по его мнению, Зеленский делает все, чтобы конфликт на Украине «не заканчивался».



Зеленский открытым письмом к Путину пытается сымитировать готовность к переговорам, но на деле это пиар и кривляния перед Западом. Такое мнение ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.





Мнение, комментарий главного редактора ИА МОССОВЕТ Юрия Загребного.\



В открытом письме Зеленского по теме конфликта в Украине есть и позитивные и негативные составляющие.



Письмо формально адресованное Владимиру Путину, полагаю следует рассматривать в контексте времени его появления и произнесенных нарративов, дефиниций и пропаганды, также и письмом, «посланием» президенту США Трампу, конгрессу США, европейским политикам, поддерживающим Зеленского и киевский режим.



Вряд ли случайно появление этого письма на сайте Зеленского именно в то время, когда используя голоса и позицию нескольких республиканцев, отколовшихся от своей фракции, палата представителей вчера все-таки приняла зависший на полгода закон об антироссийских санкциях.



Структура и тематика письма, если посмотреть на них беспристрастно, пожалуй, говорит о том, что это письмо больше для Трампа, чем для Путина. Не случайно в письме не нашлось места сообщить, а что предлагает все-таки киевский режим по теме отношения к русскому языку, российской культуре, свободе вероисповедания и собственности РАЦ, к приведению «в чувство» тех, кто является наследниками «Волынской резни» и многим иным вопросам.



Следует отметить, что вчера же, когда было обнародовано письмо Зеленского, стали известны результаты опроса, проведенного исследовательским центром SW Research для интернет-портала Onet. Почти две трети польских граждан считают, что решение Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) негативно повлияло на отношения Польши и Украины. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла и решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшую неделю…



Также напомню, что The Economist со ссылкой на правительственные источники в конце мая сообщил что Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий. И это вызвало заметное недовольство среди жителей Украины…



Также письмо нельзя оценивать без учета последних все больше развивающихся скандалов, арестов в ближнем круге Зеленского по коррупционным основаниям…

Поэтому у главы Украинского режима есть много поводов поменять информационную повестку, как для самозащиты так и для нападения, в первую очередь в отношении Трампа, позиции Трампа по урегулированию конфликта.



Ответ от Кремля Зеленский безусловно получит. Как принято говорить в подобных случаях, тогда и в том виде, как это посчитают нужным те, кто будет отвечать.

Как следует из комментариев политиков, кто-то увидел в этом письме предложение поговорить о мире, кто-то – пиар-акцию, а некоторые политики на Украине то, что Зеленский делает все, чтобы конфликт на Украине «не заканчивался».



И еще пара личных аспектов. У Зеленского не нашлось сил что-то сказать по обстрелам мирных автобусов, общежитий с детьми, которые оценены в России как террористические акции и про многое иное, что является значимым и произошло в последние дни. Таковы правила пиара, но не правила подготовки к встрече, переговорам.

И пожалуй, главное. Миру все больше хочется мира. Те кто в зоне боевых соприкосновений делают вклад в этом направлении своим здоровьем, жизнями. Дипломатические «бои» - это в современном, прозрачном, информационном обществе становятся отдельным видом «войны и мира», правила этих «боев без правил» не определены… От дипломатии требуют много не привычного или утрачиваемого, например: умение слушать и слышать, эмпатию, не крапленые «карты»… Зеленский все больше становится форпостом политиков Запада , не имевших и не имеющих эмпатии в отношении россиян, России. Возможно, это главная проблема, которая привела к тому, что в чем мы все живем и что пока продолжается. Но если действительно и гарантированно создавать и обеспечивать мир и справедливость для всех (!) , то настало время слушать не только свою сторону. И тогда сложатся условия чтобы перейти от затянувшегося периода бескомпромиссных решений к временам обоснованных, взвешенных и необходимых компромиссов.



При написании материала использованы материалы ТАСС, РИА Новости, Reuters

