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В России
06.06.2026, 08:28
В субботу Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников на Санкт-Петербург
6 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотных лет...
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В России
23.05.2026, 07:47
ПВО за ночь сбила 348 украинских беспилотников над Россией - Минобороны РФ
23 мая — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и ак...
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В России
14.05.2026, 14:53
Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей
14 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в 13 мая принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Б...