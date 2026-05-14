В субботу Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников на Санкт-Петербург

6 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город утром в субботу.



«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал Беглов в «Максе».



Губернатор обратился к жителям города с просьбой не покидать свои дома и отметил, что о ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно.



Также глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 86 беспилотников.



Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над Азовским, Черным морями и Абхазией 376 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.



С 18:49 мск пятницы до 06:12 субботы мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах сообщил о сбитии силами ПВО Минобороны РФ тринадцати вражеских беспилотников, летевший на Москву.