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В России     06.06.2026 08:28

В субботу Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников на Санкт-Петербург

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Теги:  ПВО  Минобороны  Санкт-Петербург  атака 

6 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город утром в субботу.

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал Беглов в «Максе».

Губернатор обратился к жителям города с просьбой не покидать свои дома и отметил, что о ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно.

Также глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 86 беспилотников.

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над Азовским, Черным морями и Абхазией 376 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

С 18:49 мск пятницы до 06:12 субботы мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах сообщил о сбитии силами ПВО Минобороны РФ тринадцати вражеских беспилотников, летевший на Москву.

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Теги: 
ПВО  Минобороны  Санкт-Петербург  атака 

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