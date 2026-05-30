ЕС продолжит ужесточение визовых ограничений для россиян

6 июня — Mossovetinfo.ru — ЕС обещает «целенаправленные» ограничения на шенгенские визы для россиян на фоне негативной реакции общественности, это связано с письмом в ЕК от 11 европейских стран с критикой большого количества виз, выданных гражданам России, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт.



«Мы предложим ввести таргетированные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран. Это станет частью пересмотра Визового кодекса в следующем году», — приводит Euronews слова Ламмерта.



Представитель Еврокомиссии отметил, что ограничение выдачи виз россиянам было приоритетной задачей ЕК с самого начала СВО в 2022 году. «Мы предприняли беспрецедентные действия и будем продолжать это делать», — подчеркнул Ламмерт.



Ранее на этой неделе было направлено резкое письмо в Комиссию коалицией из 11 европейских стран: Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии,



Польши и Швеции. В письме призывалось снизить приоритет заявок от россиян на несущественные поездки и усилить внимание к пограничным и рискам безопасности. В 2025 году были постепенно отменены многократные визы в пользу однократных. «Это часть пересмотра Визового кодекса, который будет проведен в следующем году», - отметил Ламмерт.



Отмечается, что количество шенгенских виз, выданных гражданам России, сократилось в 2025 году по сравнению с периодом до СВО почти в десять раз.