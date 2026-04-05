ЦБ понизил ключевую ставку до 14,5% годовых

24 апреля — Mossovetinfo.ru — Центральный банк РФ понизил ключевую ставку до до 14,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,50% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», – говорится в сообщении.



«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики

инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году», - отмечается в тексте заявления ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке



По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 апреля 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.



7 мая 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.



Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2026 года.