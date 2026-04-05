 
Актуальные темы: переговоры
Власть     24.04.2026 14:35

ЦБ понизил ключевую ставку до 14,5% годовых

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
24 апреля — Mossovetinfo.ru — Центральный банк РФ понизил ключевую ставку до до 14,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,50% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», – говорится в сообщении.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики
инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году», - отмечается в тексте заявления ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 апреля 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.

7 мая 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2026 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Теги: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru