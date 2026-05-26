Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня

3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 по 6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) —ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.



С 2006 года ПМЭФ проходит под патронатом и при участии президента РФ.



Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.



В 2026 году главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».



Ожидается, что в работе форума примут участие представители более 130 стран и территорий. Саудовская Аравия станет страной - почетным гостем форума.



Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.



В приветствии XXIX ПМЭФ президент России Владимир Путин отметил: «По традиции он (форум – ред.) объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики. Тема нынешней встречи – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» – отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы».