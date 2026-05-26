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В мире
03.06.2026, 07:15
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня
3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 по 6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) —ведущая миро...
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В мире
30.05.2026, 09:03
О совместном заявлении лидеров ЕАЭС по политике Еревана
30 мая — Mossovetinfo.ru — Подготовка Еревана к интеграции Армении в ЕС несет существенные риски для экономической б...
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В мире
26.05.2026, 09:22
Об угрозах безопасности при использовании зарубежных нейросетевых моделей заявил директор ФСБ
26 мая - — Mossovetinfo.ru — Зависимость от западных технологических платформ создает для стран СНГ существенные уяз...