30.05.2026 09:03

О совместном заявлении лидеров ЕАЭС по политике Еревана

30 мая — Mossovetinfo.ru — Подготовка Еревана к интеграции Армении в ЕС несет существенные риски для экономической безопасности государств Евразийского экономического союза. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении лидеров четырех членов ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2026 г. о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе», – говорится в заявлении.

В документе указано, что решение связано с подписанием президентом страны Ваагном Хачатуряном закона «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» в 2025 г.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», - также говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.


