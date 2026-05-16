Уважаемый господин Президент Путин, мой давний друг!

Уважаемый господин Председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг!

20 мая — Mossovetinfo.ru — В Доме народных собраний в Пекине проходят переговоры Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.На площади Тяньаньмэнь состоялась церемония официальной встречи Президента России Председателем КНР и представление делегаций.В ходе приветственного слова Си Цзиньпин сказал (как переведено):Приветствую ваше прибытие в Китай с официальным визитом.На протяжении долгих лет мы с Вами поддерживаем тесные связи, вместе определяем векторы углубленного и плодотворного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Многовековая дружба, добрососедские контакты ещё глубже укоренились в сердцах народов.Парадигма выстраивания межгосударственных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит в хаотичный мир ценную стабильность и предсказуемость.В этом году исполняется 30-летие установления партнёрства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. Это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного углубления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвлённого сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международный обстановки.В настоящее время в условиях хаотичной международный ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии, но устремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени.В качестве постоянных членов Совбеза ООН и важных мировых держав Китай и Россия должны с учётом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путём продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия более высокого качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления».Президент России Владимир Путин сказал:Уместно будет употребить китайскую поговорку, насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень Вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников, через правительства.Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне.25 лет назад между нашими странами был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность.Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.Не случайно в составе нашей делегации – большая часть Правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.Сейчас, как условились с господином Председателем, начнём нашу работу с обсуждения ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере экономики, а затем продолжим переговоры с участием делегаций, как вот только что предложил господин Председатель.Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую, высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.Локомотив экономического сотрудничества – российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надёжного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.В числе приоритетов – крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях.Не менее активно развиваются гуманитарные связи. Вслед за успешно проведёнными Годами культуры на очереди – Годы сотрудничества в сфере образования. Это уже 10 перекрёстный межгосударственный тематический проект, который мы сегодня вместе тоже открываем.Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по Вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать.Наше сотрудничество во внешнеполитических делах – один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Идёт сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников.Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства. В нынешней напряжённой ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована. Наращиваем координацию в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и на других площадках. Продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества. Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставшей прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе.Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году, и со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года.И разумеется, приглашаем Вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию».Как сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа», лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин вновь призвал к прекращению огня в конфликте, который начался с американо-израильских бомбардировок Ирана, а затем распространился на весь регион.Фото: сайт Кремля, 20 мая 2026 года