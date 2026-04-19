Мнения     18.05.2026 07:26

Запас прочности у застройщиков исчерпан – Хуснуллин

18 мая — Mossovetinfo.ru — Изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования, это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью «РИА Новости». Он также отметил, что рынок живет за счет денег дольщиков

«Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли»,— сказал Хуснуллин.

Последствиях кризиса в отрасли отразятся и в других отраслях, приведут к снижению доходов региональных бюджетов, отметил вице-премьер. «Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли —металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты... А региональные доходы — это выплаты, это социалка, это дороги, это коммуналка, это различные другие программы, это поддержка СВО в том числе»,— сказал Хуснуллин.

По сравнению с IV кварталом 2025 года в первом квартале 2026 года количество и объём льготных ипотечных кредитов сократились на 54%,- сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). С 1 февраля в России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6% — теперь можно получить только один такой кредит на семью.

