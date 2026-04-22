23 апреля — Mossovetinfo.ru — 23 апреля президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами Правительства в ходе которого среди рассматриваемых вопросов министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил об обеспечении интернетом малых населённых пунктов от ста до тысячи жителей. Также отдельно был затронут вопрос функционирования жизненно обеспечивающих сервисов при ограничениях работы мобильного интернета в крупных городах в связи с атаками беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что перебои в работе интернета в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз «и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России».
В то же время Путин обратил внимание на вопрос информирования населения: «хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило».
ИА МОССОВЕТ публикует фрагмент стенограммы совещания
, размещенную на сайте Кремля, по вопросу функционирования жизненно обеспечивающих сервисов при ограничениях работы мобильного интернета в крупных городах в связи с атаками беспилотников.
ПУТИН В.В.:
«…не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, – нечасто, но, к сожалению, такое происходит, имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах.
Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов – а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, – конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей: наших детей, близких, каждого из граждан России.
В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники, ведь они тоже всё слышат, всё видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы.
Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило.
И второе. Безусловно, нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и чисто гражданскими структурами властными, для того чтобы находить оптимальные решения.
И, безусловно, мы всегда рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем.
И что еще нужно сделать, на что хотел бы обратить внимание. Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать.
И, Максут Игоревич, я Вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам специально, чтобы Вы вместе с коллегами над этим поработали. Спасибо».
Отметим, что основная тема – развитие Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора. С докладом выступил Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Также в начале встречи, рассмотрены текущие вопросы и помимо М.Шадаева министр юстиции Константин Чуйченко рассказал об оказании бесплатной юридической помощи гражданам и цифровизации системы ЗАГС.
Фото: пресс-служба Кремля