В честь Дня Победы 8 – 9 мая решением Путина объявляется перемирие - Минобороны

4 мая — Mossovetinfo.ru — « В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.



Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру », — заявило в понедельник Минобороны РФ.



Также Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.



«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.



Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.



В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева .



Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.



Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», - также говорится в заявлении Минобороны России.



Также вечером 4 мая Минобороны РФ сообщило, что «Четвёртого мая текущего года в период с 15.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона».