 
Актуальные темы: переговоры
В России     04.05.2026 22:41

В честь Дня Победы 8 – 9 мая решением Путина объявляется перемирие - Минобороны

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  День Победы  8 – 9 мая  Путин  решение  перемирие  Минобороны  предупреждение  киевский режим  центр Киева  ракетный удар  СВО 

4 мая — Mossovetinfo.ru — «В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — заявило в понедельник Минобороны РФ.

Также Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.

Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.

Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», - также говорится в заявлении Минобороны России.

Также вечером 4 мая Минобороны РФ сообщило, что «Четвёртого мая текущего года в период с 15.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
День Победы  8 – 9 мая  Путин  решение  перемирие  Минобороны  предупреждение  киевский режим  центр Киева  ракетный удар  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:03 В мире Трамп приостанавливает операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

07:57 Город (Москва и область) До плюс 27, гроза ожидаются в столичном регионе 5-7 мая

22:41 В России В честь Дня Победы 8 – 9 мая решением Путина объявляется перемирие - Минобороны

06:21 Город (Москва и область) В ночь на 4 мая БПЛА попал в здание на западе Москвы - Собянин

07:04 Город (Москва и область) До 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 3 мая

Актуальные материалы

08:43 Город (Москва и область) Изменения к расписанию электричек, поездов на майские праздники — справка

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

19:46 Город (Москва и область) Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru