08.05.2026 18:25

Список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы

8 мая — Mossovetinfo.ru — Список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы, сообщила пресс-служба Кремля:

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

Председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой

Напомним, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявлено перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая с 05:00 до окончания мероприятия некоторые улицы и набережные будут закрыты для транспорта

