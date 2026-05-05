16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО ночью и утром 7 мая - Собянин

7 мая — Mossovetinfo.ru — 16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО ночью и утром 7 мая в период с 3:07 мск до 9:29 мск, - сообщил в своих аккаунтах в мессенджерах мэр Москвы Сергей Собянин.



«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - отметил глава столицы.



Так в 5:34 мск Собянин сообщил о пяти уничтоженных силами ПВО Минобороны БПЛА, летевших на Москву.

«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», сообщил мэр.



Также в 9:29 мск Собянин сообщил что ПВО «Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»



В 8:10 мск Росавиация сообщила что Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Домодедово. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.