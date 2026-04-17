В мире     06.05.2026 08:03

Трамп приостанавливает операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Теги:  Ормузский пролив  Трамп  блокада  нефть  фьючерсы  Иран 

5 мая — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что на некоторое время приостанавливает операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе, сославшись на «значительный прогресс» в достижении всеобъемлющего соглашения с Ираном, - сообщает Reuters.

Вашингтон пошел на этот шаг до появления ясности по переговорам с Ираном и возможному заключению соглашения. При этом, как подчеркнул Трамп, полная блокада пролива сохранится.
Трамп отметил, что соответствующий запрос к США поступил со стороны Пакистана и ряда других стран. После этого стороны договорились сделать паузу.

Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, „Проект Свобода“ будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить переговоры и подписать соглашение, — написал он в соцсети Truth Social.

Также госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме заявил что США завершили операцию «Эпическая ярость», направленную против Ирана, и перешли к новому этапу действий, к операции «Проект свобода».

Вскоре после публикации поста Трампа фьючерсы на американскую сырую нефть упали на 2,30 доллара и опустились ниже 100 долларов за баррель.

