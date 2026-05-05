13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО ночью и утром 7 мая - Собянин

7 мая — Mossovetinfo.ru — 13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО ночью и утром 7 мая в период с 3:07 мск до 8:26 мск, - сообщил в своих аккаунтах в мессенджерах мэр Москвы Сергей Собянин.



«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - отметил глава столицы.



В 5:34 мск Собянин сообщил о пяти уничтоженных силами ПВО Минобороны БПЛА, летевших на Москву.

«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», сообщил мэр.