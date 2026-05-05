До плюс 27, гроза ожидаются в столичном регионе 5-7 мая

5 мая — Mossovetinfo.ru — До 27 градусов тепла, переменная облачность и днем в отдельных районах дождь, гроза ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 5 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами во время грозы порывы до 15 м/c, – прогнозирует Гидрометцентр..



Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.



Регион останется под влиянием в зоне антициклона.



Вероятность грозы 7 мая повысится. С 8 мая дневные температуры снизятся до плюс 15 градусов.



Ранее Гидрометцентр сообщал, что не сплошные грозы в регионе ожидаются 5, 6 и 7 мая.