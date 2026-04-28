Изменения к расписанию электричек, поездов на майские праздники — справка

30 апреля — Mossovetinfo.ru — С 30 апреля и до 12 мая ЦППК и Московская железная дорога для удобства пассажиров вводят изменения, для удобства пассажиров добавлено около 50 дополнительных рейсов и скорректировано расписание некоторых маршрутов, время действия билетов и абонементов.



Изменения вступят в силу 30 апреля.



Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут курсировать:

— 30 апреля и 8 мая поезда будут ходить по пятничному расписанию;

— 1, 2, 9 и 10 мая – по субботнему;

— 3 и 11 мая – по воскресному;

— 4 и 12 мая – по понедельничному.



Билеты «туда/обратно»:

— купленные 30 апреля — действует обратно до 4 мая включительно;

— купленные 8 мая — действуют обратно до 12 мая включительно.



Абонементы действуют:

— «Рабочего дня» — 30 апреля, 4, 8, 12 мая и далее по рабочим дням;

— «Выходного дня» — с 30 апреля по 4 мая, с 8 по 12 мая и далее по выходным дням.





За весь период праздников назначено 49 дополнительных поездов, в том числе:



№7012/7011/7021 Москва — Муравьево — 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая;

№7024/7018/7017 Муравьево — Москва — 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая;

№7031 Москва (Курский вокзал) — Тула- 1 — 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая;

№7032 Тула-1 — Москва (Курский вокзал) — 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая;

№7021 — Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) — 4, 12 мая;

№7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — 1, 3, 10, 11 мая;

№7103/7104 Железнодорожная — Москва (Площадь трех вокзалов) — 1, 3, 10, 11 мая;

№7079/7080 Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов) — 1, 2, 9, 11 мая;

№7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 — 2, 9 мая;

№7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) — 30 апреля, 2, 9 мая;

№7184 Нара — Москва (Киевский вокзал) — 2, 9 мая.



30 апреля и 8 мая вместо экспресса без указания мест №7191 Москва — Малоярославец будет назначен фирменный экспресс №7093 Москва — Калуга-1 отправлением 20:35 с гарантированным предоставлением мест.



Также с 30 апреля увеличится количество поездов, курсирующих между Россией и Беларусью. С 1 мая на постоянной основе начнет курсировать дополнительный рейс Смоленск — Витебск — Смоленск, с 30 апреля — Смоленск — Орша — Смоленск. Также на праздничные дни будут назначены дополнительные рейсы между Смоленском и Витебском.



Будет восстановлено движение восьми летних поездов:



№6343 Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец — по пятницам с 24 апреля;

№№ 6772, 6776, 6773, 6775 Калуга-1 — Ферзиково — по выходным дням с 25 апреля;

№7084 Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — по субботам с 25 апреля;

№7103 Железнодорожная — Москва (Площадь трех вокзалов) — по субботам с 25 апреля;

№7051 Рязань- 2 — Москва (Казанский вокзал) — по воскресеньям с 26 апреля.



Также для обеспечения майских праздничных перевозок пассажиров с 30 апреля по 12 мая 2026 г. на Московской железной дороге назначено 123 дополнительных поезда дальнего следования, в том числе в сообщении с Казанью, Архангельском, Волгоградом и другими городами.