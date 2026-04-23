В России     29.04.2026 09:15

Парад 9 мая на Красной площади завершится пролетом авиации — Минобороны

Теги:  Красная площадь  Путин  парад  9 мая  Минобороны  авиация  техника 

29 апреля— Mossovetinfo.ru — Самолеты российских пилотажных групп пролетят в ходе авиационной части парада над Красной площадью и в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ, сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что военный парад 9 мая 2026 года на Красной Площади г.Москва состоится в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отмечается, что «воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут».

Также сообщается, что в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе парада в честь 80-летия Победы, который прошел 9 мая 2025 года на Красной площади заявил, что правда и справедливость на нашей стороне.

