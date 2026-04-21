В России     23.04.2026 11:03

На 54% сократились за квартал количество и объём льготных ипотечных кредитов - ОКБ

Теги:  ОКБ  ипотека  льготная ипотека  итоги  март  I квартал  2026 год  ключевая ставка 

23 апреля — Mossovetinfo.ru — По сравнению с IV кварталом 2025 года количество и объём льготных ипотечных кредитов сократились на 54%, в то же время в марте по сравнению с февралем сегмент ипотечных кредитов с господдержкой в марте продемонстрировал рост на 30%, - сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) об итогах выдач ипотечный кредитов с господдержкой за март и I квартал 2026 года.

«В марте банки выдали 29,77 тыс. льготных ипотек. Это на 28% больше, чем в феврале (23,29 тыс. кредитов), и на 16% меньше, чем в марте 2025 года (35,64 тыс. кредитов)», - отмечается в сообщении.

Средняя сумма льготного ипотечного кредита в марте составила 5,93 млн рублей, средний срок льготной ипотеки в марте вырос до 315 мес. (26 лет 3 мес.).

За I квартал 2026 года россияне оформили 111,73 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 653,12 млрд руб. По сравнению с IV кварталом 2025 года количество и объём льготных ипотечных кредитов сократились на 54%: с октября по декабрь 2025 года было выдано 245,11 тыс. ипотек с господдержкой на 1,42 трлн руб., в среднем за месяц – на 472,30 млрд руб.
Москва и Московская область занимают соответственно первое и второе место по объёмам
— Москва – 2,22 тыс. кредитов на 19,68 млрд руб. (по сравнению с февралём: кол-во +52%, объём +53%);
— Московская обл. – 1,62 тыс. кредитов на 13,03 млрд руб. (кол-во +35%, объём +41%).

Напомним, 21 апреля сообщалось, что по данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), за март банки выдали россиянам 78,59 тыс. кредитов на покупку жилья. По сравнению с результатами предыдущего месяца, количество выдач выросло на 16%: в феврале было выдано 67,96 тыс. кредитов. В годовом выражении количество выдач выросло на 36%: в марте 2025 г. было выдано 57,77 тыс. ипотек. По сравнению с IV кварталом 2025 года количество кредитов сократилось на 41%, объём выдач – на 45%.

Ключевая ставка Банка России в 8-9% в 2027 году реальна, такое мнение высказал накануне глава ВТБ Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами, отвечая на вопрос, реально ли достичь ключевой ставки в 8–9% в 2027 году. Он также напомнил что ключевая ставка в России достигала 21% и обратил внимание, что сегодня российской экономике тяжело, но если взяли курс, то его надо потерпеть.

Также Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года не должна превышать 12% годовых.

В то же время многие эксперты отмечают, что рыночная ипотека в РФ вернётся только после снижения ключевой ставки ниже 12%.

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 апреля. На последнем заседании  20 марта совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 15%. Это решение ЦБ стало седьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики.

x

ОКБ  ипотека  льготная ипотека  итоги  март  I квартал  2026 год  ключевая ставка 

11:03 В России На 54% сократились за квартал количество и объём льготных ипотечных кредитов - ОКБ

