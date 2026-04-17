В России     22.04.2026 10:39

Путин присвоил имя Ф.Э.Дзержинского Академия ФСБ

22 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин «учитывая заслуги федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» в деле подготовки кадров в интересах органов федеральной службы безопасности и принимая во внимание выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности Ф.Э.Дзержинского»»

постановил

«прозвонить федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» почетное наименование» «имени Ф.Э.Дзержинского»

и впредь именовать его

«Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э.Дзержинского»».

Указ вступает в силу со дня опубликования. Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2026 № 271 «О присвоении федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» почетного наименования» опубликован на сайте официального опубликования законодательных актов.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что Прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Дзержинскому в Москве поскольку демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянской площади был проведен без каких-либо законных оснований, городские власти не выпускали никаких распорядительных актов о сносе памятника.

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ, Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001