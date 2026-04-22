241 иностранец после рейда в Москве доставлен в полицию

24 апреля — Mossovetinfo.ru — 241 иностранец доставлен в полицию после масштабного рейда, который прошел на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.



«По итогам оперативно-профилактических мероприятий в территориальные подразделения УВД по ЮВАО доставлен 241 иностранный гражданин. В отношении нарушителей составлено 226 административных материалов, в том числе 47 по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ с наложением штрафа)», - говорится в сообщении.

В отношении 34 иностранцев составлены протоколы с назначением административного выдворения.



Также сообщается, что «по линии Госавтоинспекции оформлено 121 нарушение, предусмотренное 12-й главой КоАП РФ. Все материалы направлены для рассмотрения в суд или территориальные органы МВД в установленном законом порядке».



Кроме того, в ходе мероприятия сотрудниками полиции раскрыто четыре преступления, совершенных иностранными гражданами, по ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств), ст. 166 (неправомерное завладение транспортным средством), ст. 291 (дача взятки) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РФ.



В ходе рейда проверили свыше 350 квартир, более 100 объектов торговли, семь предприятий общественного питания, пять автосервисов, автомойку, автостоянку и десять транспортно-пересадочных узлов. Кроме того, сотрудники ГАИ проверили 574 единицы автотранспорта, из которых 98 имели иностранные регистрационные знаки. Дополнительно по информационным базам данных МВД России проверены сведения о более чем тысячи иностранных граждан.