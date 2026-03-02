Мнения     24.03.2026 14:32

Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

24 марта — Mossovetinfo.ru — Законодательную инициативу, которая предлагает закрепить в законе понятие «обвинительная информация», которую ранее Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей, возможно Госдума рассматривать не будет, заявил во вторник обращаясь к депутатам на пленарном заседании Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также призвал коллег-законодателей ответственнее относиться к предлагаемым ими инициативам, сообщает пресс-служба Госдумы.
Указанная инициатива получила широкий резонанс как якобы внесенная в Государственную Думу

«Зачастую повестку формирует любое отдельное обращение даже в Дум. Буквально на прошлой неделе наши коллеги из Законодательного Собрания, Госсовета Татарстана прислали свою инициативу не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. (…) Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана», - сказал Володин.

«Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать. Но подается именно так, что она направлена в Государственную Думу. Хотя этот документ направлен в Совет законодателей на экспертизу, в профильную комиссию, которую представляют те же наши коллеги из регионов, из Госдумы, Совета Федерации», — подчеркнул Председатель ГД.

По мнению Володина, членам Госсовета Татарстана следовало сначала обсудить свое предложение в регионе, с представителями гражданского общества, прежде чем выносить его на федеральный уровень и формировать повестку.

Инициатива предлагает закрепить в законе понятие «обвинительная информация» и запретить ее распространение в СМИ и публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу. За нарушение такого запрета предлагается ввести административный штраф до 300 тыс. рублей для граждан, до 700 тыс. рублей — для должностных лиц и до 2 млн рублей — для юрлиц.

