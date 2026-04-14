 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     19.04.2026 11:10

Лукашенко: столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
19 апреля — Mossovetinfo.ru — «Столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией», — сказал Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Он отметил, что на западе России создана группировка, которая мгновенно поддержит белорусскую армию в случае войны.

«Ну, а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны», — добавил президент Белоруссии.

Также президент Белоруссии, отвечая на вопрос о будущем Белоруссии после президентства Лукашенко заявил, что хочет, чтобы после его президентства Белоруссия сохранилась и была землей возможностей для каждого. Он сказал что есть много хороших и толковых людей, которые в будущем могли бы возглавить государство. Он также подчеркнул, что решать вопрос, кому руководить страной, будет только белорусский народ.

«Это для меня очень важный вопрос... Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть - мирная, спокойная страна», - сказал Лукашенко. Также он добавил, что задумывается о том, чтобы Белоруссия «сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека». «Чтобы человек мог реализовать себя здесь. В этом плане мы преуспели. Мы это сделали. Человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях», - заявил Лукашенко.

Фото: belta.by

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru