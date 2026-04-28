1 мая, «будет не по-майски прохладным» - Гидрометцентр

30 апреля — Mossovetinfo.ru — До плюс 7 градусов, облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидается в Москве в четверг, 30 апреля, . сообщается на сайте Гидрометцентра России. 1 мая, «будет не по-майски прохладным», возможны осадки в виде дождя.



В ночь на пятницу, 1 мая, температура может опуститься до минус 1 градуса.



В Подмосковье 30 апреля температура днем от плюс 3 до плюс 8 градусов, в ночь на пятницу до понижение до минус 4 градусов.



Атмосферное давление 30 апреля составит около 752 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



В Московском регионе в четверг и ночь на пятницу возможна гололедица. В пятницу 1 мая возможны осадки в виде дождя.



По прогнозу метеорологов 1 мая в регионе «будет не по-майски прохладным, отставая от календаря чуть ли не на месяц», затем на северную половину Центральной России, включая Москву и Подмосковья, начнет распространяться гребень тепла с запада, и уже 3 мая показания термометров, приблизившись к норме, после полудня покажут от 14 до 19 градусов выше нуля.