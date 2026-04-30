Город (Москва и область)     02.05.2026 08:54

В 8.13 мск 2 мая ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву - Собянин

2 мая — Mossovetinfo.ru — В 8.13 мск 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин в своих аккаунтах в мессенджерах сообщил, что «ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

В течении ночи Собянин сообщал о пяти уничтоженных силами ПВО БПЛА, летевших на Москву.

Всего за ночь с 20.00 мск 1 мая до 8.00 мск 2 мая, силы ПВО сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая т.г. до 8.00 мск 2 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

