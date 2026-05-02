 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     04.05.2026 06:21

В ночь на 4 мая БПЛА попал в здание на западе Москвы - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БПЛА  Москва  атака  ПВО  Собянин 

4 мая — Mossovetinfo.ru — «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», - сообщил в своих аккаунтах в мессенджерах в 1:42 мск в ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Также в 4:32 04.05.2026 Собянин сообщил, что «атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Также ночью,  по информации Росавиации, «Аэропорт «Внуково»  вводил временные ограничения  на прием и выпуск воздушных судов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БПЛА  Москва  атака  ПВО  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:21 Город (Москва и область) В ночь на 4 мая БПЛА попал в здание на западе Москвы - Собянин

07:04 Город (Москва и область) До 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 3 мая

08:54 Город (Москва и область) В 8.13 мск 2 мая ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву - Собянин

08:43 Город (Москва и область) Изменения к расписанию электричек, поездов на майские праздники — справка

08:12 Другое Турция и Испания обсудили осудили захват в Средиземном море флотилии, направлявшейся в Газу

Актуальные материалы

08:43 Город (Москва и область) Изменения к расписанию электричек, поездов на майские праздники — справка

19:46 Город (Москва и область) Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru