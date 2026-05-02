В ночь на 4 мая БПЛА попал в здание на западе Москвы - Собянин

4 мая — Mossovetinfo.ru — «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», - сообщил в своих аккаунтах в мессенджерах в 1:42 мск в ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин.



Также в 4:32 04.05.2026 Собянин сообщил, что «атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».



Также ночью, по информации Росавиации, «Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.